Cimeira EUA-África: Presidente Lourenço e secretário de Estado Blinken analisam relações bilaterais

No encontro bilateral realizado entre os governos dos Estados Unidos da América e Angola, no primeiro dia da Cimeira Estados Unidos - África, o Presidente angolano João Lourenço foi recebido pelo secretário de Estado, Antony Blinken, numa reunião em que esteve também presente o secretário da Defesa,Lloyd Austin.

No encontro aberto aos media por apenas alguns minutos, Antony Blinken elogiou a governação de João Lourenço e o papel de Angola na mediação e conversações de paz sobre o conflito no leste da República Democrática do Congo.

O Presidente de Angola, por seu lado, deu as boas-vindas ao investimento americano em Angola e entre os vários projectos destacou a conclusão do novo aeroporto internacional de Luanda, que vai contar com novas aeronaves da companhia americana Boeing, revelou João Lourenço.

O Presidente angolano referiu também que a zona franca da Barra do Dande via suscitar o interesse dos investidores americanos, assim como projectos de energias renováveis, como o campo de energia solar de Benguela.

João Lourenço disse ainda que "tendo em conta o histórico das relações Angola - Estados Unidos está a haver uma viragem nessas relações".

Angola é o terceiro maior parceiro comercial dos Estados Unidos na África Subsaariana, principalmente devido às suas exportações de petróleo.

As exportações dos EUA para Angola incluem maquinaria, aviões, aves, e produtos de ferro e aço.

Angola é um país parceiro da Power Africa e elegível para benefícios comerciais preferenciais ao abrigo da Lei de Crescimento e Oportunidade de África (AGOA).

A Cimeira EUA-África decorre na capital americana de 13 a 15 de Dezembro.