China nega segundas intenções depois de acolher as conversações Irão-Saudi

Depois de acolher conversações em que o Irão e a Arábia Saudita concordaram em restabelecer as relações diplomáticas, a China disse sábado que não tem segundas intenções e não está a tentar preencher nenhum "vazio" no Médio Oriente.



O acordo anunciado na sexta-feira para restabelecer os laços Irão-Saudi e reabrir as embaixadas após sete anos foi visto como uma grande vitória diplomática para a China, uma vez que os Estados Árabes do Golfo vêem os Estados Unidos como reduzindo a sua presença no Médio Oriente.



O Ministério dos Negócios Estrangeiros citou um porta-voz não identificado como dizendo que a China "não persegue qualquer interesse egoísta" e se opõe à competição geopolítica na região.

A China continuará a apoiar os países do Médio Oriente na "resolução das diferenças através do diálogo e da consulta para promover conjuntamente uma paz e estabilidade duradouras", disse o porta-voz.



"Respeitamos a estatura dos países do Médio Oriente como os senhores desta região e opomo-nos à competição geopolítica no Médio Oriente", disse a declaração publicada no website do Ministério dos Negócios Estrangeiros.



"A China não tem intenção nem procurará preencher [um] chamado vácuo ou colocar blocos exclusivos", disse, numa aparente referência aos EUA, "a China continuará a contribuir com os seus conhecimentos e propostas para a realização da paz e tranquilidade no Médio Oriente e desempenhará o seu papel como um país responsável e importante neste processo".

Após o anúncio de sexta-feira, o alto diplomata da China, Wang Yi disse que o acordo mostrou que a China era um "mediador de confiança" que tinha "cumprido fielmente os seus deveres como anfitrião".



Wang também declarou que "este mundo tem mais do que apenas a questão da Ucrânia e ainda há muitas questões que afectam a paz e a vida das pessoas".



A China tem sido fortemente criticada por não condenar a invasão da Rússia e por acusar os EUA e a NATO de provocarem o conflito. Uma proposta chinesa exigindo um cessar-fogo e negociações de paz entre a Rússia e a Ucrânia não levou a lado nenhum, em grande parte devido ao apoio da China à Rússia.



No entanto, no Médio Oriente, a China é vista como uma parte neutra, com fortes laços tanto com o Irão e a Arábia Saudita, como com Israel e com a Autoridade Palestiniana.

No mês passado, a China recebeu o Presidente da linha dura do Irão, Ebrahim Raisi, e é um dos principais compradores de petróleo saudita. O líder chinês Xi Jinping visitou Riade em Dezembro para encontros com nações árabes ricas em petróleo, cruciais para o abastecimento energético da China, e o enviado especial da China para o Médio Oriente - uma posição especialmente criada em 2002 - tem feito viagens frequentes à região.



A China vende drones e outro armamento a países da região, mas em parte alguma à escala dos Estados Unidos.



Em coordenação com a Rússia, um Estado igualmente autoritário, a China tem procurado continuamente reduzir a ordem liberal ocidental liderada pelos EUA, tirando partido das oportunidades quando a atenção de Washington se desviou.



Anteriormente, moveu-se agressivamente para construir laços no Pacífico Sul, assinando um acordo de segurança com as Ilhas Salomão que permitia ver os navios navais e as forças de segurança chinesas a tomar presença no país. Os EUA, a Austrália e outros países avançaram rapidamente para o estabelecimento de laços no Pacífico, e os esforços da China para assinar acordos semelhantes com outras nações insulares acabaram por se afundar.



Xi, cuja administração nos últimos dias alertou para "conflito e confrontação" com os EUA, foi creditada numa declaração trilateral com a facilitação das conversações Irão-Saudi através de uma "nobre iniciativa" e tendo pessoalmente concordado em patrocinar as negociações que duraram de segunda a sexta-feira.