Avanço russo em Bakhmut pode resultar em grandes perdas, diz Reino Unido

As forças russas fizeram progressos na linha da frente de Bakhmut, um alvo chave da campanha de um mês de Moscovo no leste da Ucrânia que resultou em sérias baixas, mas o seu avanço será difícil de sustentar sem importantes perdas, afirmaram oficiais militares britânicos numa avaliação no sábado.



O Ministério da Defesa do Reino Unido afirmou nas últimas actualizações regulares do seu Twitter que unidades do Grupo Wagner controlado pelo Kremlin capturaram a maior parte do Bakhmut oriental, com um rio a correr pelo centro da cidade a marcar agora a linha da frente.



Contudo, uma actualização mais recente diz que será "altamente desafiante" para as forças da Wagner avançar, uma vez que a Ucrânia destruiu pontes chave sobre o rio, enquanto o fogo de franco-atiradores ucranianos de edifícios fortificados mais a oeste tornou a fina faixa de terreno aberto no centro "uma zona de matança".

Ao mesmo tempo, as tropas ucranianas e as linhas de abastecimento na cidade mineira continuam vulneráveis às "contínuas tentativas russas de flanquear os defensores do norte e do sul", à medida que as forças russas tentam fechar sobre eles num movimento de pinça, disse o ministério.



Entretanto, bloguistas militares russos e outros relatos pró-Kremlin na aplicação móvel Telegram na sexta-feira afirmaram que as forças russas entraram numa fábrica de processamento de metais no noroeste de Bakhmut. Um grupo de reflexão sediado em Washington, no final da sexta-feira, também referiu imagens geolocadas mostrando as forças russas num raio de 800 metros da fábrica AZOM, um complexo fortemente construído e fortificado.



O Instituto para o Estudo da Guerra avaliou que o aparente enfoque de Moscovo na captura da fábrica, em vez de optar por um "cerco mais amplo do Bakhmut ocidental", tentando tomar as aldeias próximas, é susceptível de trazer uma nova onda de baixas russas.



As forças terrestres da Ucrânia sinalizaram no sábado a sua intenção de deter a cidade, informando no Facebook que o seu oficial superior continua a supervisionar "os sectores mais importantes da frente" e "tomar as medidas necessárias" para negar a Moscovo uma vitória há muito esperada no campo de batalha. O Gen. Oleksandr Syrskyi fez várias visitas a Bakhmut e a outros pontos da linha da frente oriental ao longo do último mês.



Por toda a Ucrânia, os trabalhos de reparação continuaram no sábado após um ataque maciço de mísseis e drones russos dois dias antes que matou seis pessoas e deixou centenas de milhares sem aquecimento ou electricidade.