China considera fornecer armas à Rússia, diz Blinken

O Secretário de Estado norte-americano Antony Blinken disse no domingo, 19, que a China estava a considerar fornecer armas à Rússia na sua guerra contra a Ucrânia, avisando Pequim que qualquer fornecimento "causaria um problema grave".



"A preocupação que agora temos baseia-se na informação que temos de que estão a considerar fornecer apoio letal", disse Blinken ao programa de televisão da CBS "Face The Nation".



Questionado sobre o que implicaria um apoio letal, ele disse "tudo, desde as munições até às próprias armas".

Blinken fez comentários semelhantes numa série de entrevistas com a televisão americana da Alemanha, onde no sábado participou na Conferência de Segurança de Munique e reuniu-se com o seu homólogo chinês, Wang Yi.



Ele disse a Wang na altura que "se a China prestar apoio material à Rússia ou assistência na evasão às sanções sistémicas", haverá consequências, de acordo com um funcionário do Departamento de Estado.



No seu conjunto, os comentários dos EUA pareciam estar entre os avisos mais claros de que a China poderia estar preparada para ir além do apoio retórico, político ou diplomático à Rússia e estar pronta para ajudar a armá-la na sua luta de quase um ano contra a Ucrânia (a Rússia invadiu a Ucrânia a 24 de fevereiro).

Ao aparecer no domingo no canal de televisão ABC, Blinken salientou que o Presidente dos EUA Joe Biden tinha avisado o seu homólogo chinês, Xi Jinping, já em Março passado, contra o envio de armas para a Rússia.



Desde essa altura, "a China tem tido o cuidado de não cruzar essa linha, inclusive retardando a venda de sistemas de armas letais para utilização no campo de batalha", de acordo com uma fonte da administração familiarizada com o assunto.

O senador republicano que participou na conferência de Munique, Lindsey Graham, disse que seria um erro grave para a China fornecer armas à Rússia - especialmente numa altura em que afirmou nunca ter tanta certeza de que a Ucrânia prevaleceria.



Fazê-lo agora, disse ele, seria semelhante a comprar bilhetes para o Titanic, uma vez que estava a afundar-se.



Graham, conhecido como um falcão de política externa bem informado, também disse ter fortes indicações de que os EUA anunciarão em breve planos para treinar pilotos de caça ucranianos.