Antony Blinken visita a Turquia

O Secretário de Estado norte-americano Antony Blinken está de visita à Turquia neste domingo, 19, para observar em primeira mão o devastador rescaldo do terramoto de 7,8 magnitude que matou mais de 46.000 pessoas e deixou milhões de desalojados na Turquia e na vizinha Síria.

Blinken que já se encontrou com o ministro das Relações Exteriores turco, Mevlut Cavusoglu, tem na agenda um encontro com o Presidente turco Tayyip Erdogan.



Os dois aliados da NATO tentaram consertar as suas posições por causa dos desacordos sobre a invasão russa da Ucrânia, mais as propostas da Suécia e da Finlândia para entrar na NATO.

Contra todas as probabilidades, os trabalhadores de resgate continuaram a recuperar pessoas dos escombros do sismo de 6 de Fevereiro, mas o chefe da agência de resposta a catástrofes do país disse que os seus esforços terminariam no domingo.