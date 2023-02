Macron quer ver a Rússia derrotada mas não esmagada na Ucrânia

Emmanuel Macron disse ao Le Journal du Dimanche que a França queria ver a Rússia derrotada na Ucrânia, mas não esmagada.



A porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros russo, Maria Zakharova, disse que os comentários do líder francês foram "inestimáveis" e mostraram que o Ocidente estava a falar de uma mudança de regime na Rússia.



Macron disse também ao jornal que não via uma alternativa ao actual líder russo.



"Todas as opções para além de Vladimir Putin no sistema actual parecem-me piores", disse o líder francês ao jornal.



A Rússia, liderada por Putin, invadiu a Ucrânia há um ano.