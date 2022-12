Brasil: segurança será reforçada para a posse de Lula da Silva em Brasília

BRASÍLIA - No Brasil, a segurança será reforçada na capital federal, Brasília, para a tomada de posse do Presidente eleito, Lula da Silva (PT), no dia 1 de Janeiro. As medidas surgem após atos de violência de apoiantes do atual Presidente Jair Bolsonaro (PL).

A Força Nacional de Segurança Pública vai atuar em apoio à Polícia Rodoviária Federal na escolta presidencial durante a posse, em uma operação que deve durar até o dia 2 de Janeiro. Além disso, todas as forças de segurança de Brasília serão mobilizadas para a cerimónia, segundo o governador da capital federal.

A própria equipa do Presidente eleito ainda discute reforçar a segurança de Lula durante a posse após a escalada de atos de violência promovidos por seguidores de Bolsonaro. Segundo o jornal Folha de São Paulo, um dos pontos discutidos seria se Lula fará o percurso até o Palácio do Planalto no tradicional Rolls Royce conversível ou num carro fechado e blindado.

O ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes suspendeu na quarta-feira todos os tipos de portes de armas de fogo até o dia 2 de Janeiro de 2023 em todo o Distrito Federal, o que inclui as armas de colecionadores, atiradores e caçadores.

O ministro informou que tomou a decisão para garantir a segurança de todos durante a posse, incluindo do presidente eleito. E destacou o aumento de atos de violência desde as eleições, o que classificou como “graves fatos criminosos e atentatórios ao Estado Democrático de Direito”.

No sábado passado, dia 24, um bolsonarista foi preso após tentar explodir uma bomba em um camião no aeroporto de Brasília. Ele foi encontrado com munições, explosivos e armamentos.

No início do mês, apoiantes do atual Presidente queimaram carros e autocarros e tentaram invadir o prédio da Polícia Federal na capital brasileira.

Desde a eleição de Lula, apoiantes do Presidente Jair Bolsonaro estão acampados do lado de fora das bases do Exército no Brasil e têm pedido aos militares que anulem a vitória de Lula.