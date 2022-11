Biden e Lula falam ao telefone e acertam parceria

O Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e o Presidente eleito do Brasil, Lula da Silva, falaram ao telefone e alinharam as suas ideias para os próximos tempos.

Depois de ontem ter sido um dos primeiros líderes mundiais a felicitar Lula, Joe Biden falou nesta segunda-feira, 31, com o petista e voltou a elogiar a força das instituições democráticas brasileiras após eleições livres, justas e confiáveis.

"Os dois líderes discutiram o forte relacionamento entre os EUA e o Brasil e se comprometeram a continuar trabalhando como parceiros para enfrentar desafios comuns, incluindo o combate às mudanças climáticas, salvaguarda da segurança alimentar, promoção da inclusão e democracia e gestão da migração regional", diz uma nota divulgada hoje, que reafirma que o Governo Biden pretende ter um engajamento forte e imediato com a equipa de Lula e reconhecer a importância do Brasil no cenário global.

"Estamos a montar uma equipa para se reunir e discutir o que podemos fazer juntos. Ele quer focar no meio ambiente, na democracia, lidar com os pobres em seu país e salvar a Amazónia", concluiu o Presidente Biden.

O Conselheiro de Segurança Nacional, Jake Sullivan, deve ir ao Brasil nas próximas semanas para um primeiro contacto com a equipa de transição de Lula da Silva.

Aliás, a impresa brasileira informa que, durante a campanha, Douglas Koneff, o encarregado de negócios entre EUA e Brasil, reuniu-se com Lula antes do primeiro turno.

As mesmas fontes indicam que o senador do PT Jacques Wagner esteve em Washington e manteve reuniões com autoridades no Departamento de Estado.



De acordo com fontes do governo dos EUA, as conversas foram produtivas.