Casa Branca admite para breve encontro com membros da equipa de Lula da Silva

A Casa Branca está a trabalhar com a equipa do Presidente eleito do Brasil, Lula da Silva, para um encontro entre as duas partes ainda antes da posse do novo Chefe de Estado brasileiro.

Na conferência de imprensa diária nesta quinta-feira, 10, na Casa Branca, o Conselheiro Nacional de Segurança adiantou que esteve recentemente “em contacto com membros seniores da equipo do Presidente eleito porque queremos poder coordenar muito de perto com eles".

Jake Sullivan adiantou no entanto não saber se ele irá ao Brasil ou se elementos da equipa de Lula da Silva virão aos Estados Unidos.

“Mas acho que vocês pode esperar um encontro cara a cara a alto nível ll entre a equipa dele e a nossa equipa para que possamos começar a trabalhar quando o Presidente eleito Lula se tornar Presidente em Janeiro”, disse Sullivan, lembrando que o enviado especial do Presidente americano para o Clima, John Kerry encontrou-a com Marina Silva, da equipa de Lula, no Egipto.



"O Presidente Biden tem uma visão de há muito tempo de que que é obrigação dos Estados Unidos e de outras grandes economias ajudar o Brasil a proteger a sua floresta tropical. O mesmo vale para outros países com florestas tropicais significativas, como a Indonésia", acrescentou Sullivan, reiterando que Biden vai "procurar uma oportunidade antecipada para se sentar com o novo Presidente, que expressou um compromisso real e motivação para proteger a Amazónia".

O Conselheiro de Segurança Nacional realçou que "há uma variedade de formas de assistência que podemos dar - não apenas assistência técnica, mas também ajuda financeira, e isto é algo que o Presidente Biden vê como uma prioridade real".

Recorde-se que o Presidente Joe Biden foi um dos primeiros líderes mundiais a felicitar Lula da Silva pela sua vitória no passado 30 de Outubro e, no dia seguinte, falaram o telefone e destacaram o engajamento de ambos no combate às mudanças climáticas e na luta contra a fome.