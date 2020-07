Bolsonaro testa positivo para COVID-19 pela segunda vez

Pela segunda vez, o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, testou positivo para o coronavírus. Bolsonaro, que com 65 anos faz parte de um grupo de alto risco, disse que continuaria em quarentena em sua residência oficial em Brasília, de onde continuaria trabalhando por videoconferência.

Bolsonaro que causou grande controvérsia no Brasil por desrespeitar repetidamente as medidas de bloqueio em vigor para conter a propagação do vírus, teve o primeiro resultado positivo há uma semana.

Esta semana ele disse que estava cansado do confinamento e que estava ansioso por poder sair de novo de casa.

Bolsonaro diz que os seus sintomas são leves, sem febre ou dificuldade respiratória e que continua a tomar o medicamento antimalárico hidroxicloroquina. O medicamento foi promovido como um tratamento para o COVID-19 em muitos países - mas sua eficácia não foi formalmente comprovada e o problema divide profundamente a comunidade científica global.

Bolsonaro será submetido a novo teste "nos próximos dias".

O Brasil é o segundo país mais afetado do mundo pelo coronavírus, depois dos Estados Unidos, com mais de 74.000 mortos e 1,9 milhão de casos.