COVID-19: Governo angolano declara contaminação comunitária em Luanda

O Governo de Angola declarou a circulação comunitária do novo coronavírus na capital, Luanda, de acordo com as orientações da Organização Mundial da Saúde (OMS).

O anúncio foi feito nesta quarta-feira, 15, pelo ministro de Estado e chefe da Casa de Segurança do Presidente da República, que coordena a Comissão Multissetorial de Combate à Covid-19.

Pedro Sebastião revelou que um estudo transversal que recolheu amostas de 7.500 pessoas entre 8 e 11 de junho nos locais de grande concentração da capital concluiu haver vínculos epidemiológicos conhecidos, que não tiveram relação com cordões sanitários, nem viajaram para o exterior,

Também hoje, a ministra da Saúde, Sílvia Lutucuta, anunciou mais 35 casos, todos de Luanda, e mais uma morte.

No total, o país tem 576 casos, dos quais 130 recuperados, 425 ativos e 27 óbitos.