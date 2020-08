Boko Haram ataca deslocados nos Camarões

Homens armados que se suspeita serem militantes do grupo islâmico Boko Haram matarem pelo menos 13 pessoas e feriram outras oito num ataque no norte dos Camarões, disseram fontes locais e das forças de segurança à agência Reuters.

Os atacantes atiraram granadas contra um grupo de pessoas dentro de um campo de deslocados na comuna de Mozogo perto da fronteira com a Nigéria, disse o presidene da câmara local Medjeweh Boukar.

Boukar disse ter sido informado que 13 pessoas tinham sido mortas. Uma fonte dos serviços de segurança disse que dois dos feridos tinham morrido mais tarde elevando o número de mortes para 15.

O Boko Haram est’a envolvido numa guerra na Nigéria há cerca de uma década e tem levado a cabo aaques em paises vizinis como o Niger, Chad e Camarões.

Cerca de 30.000 pessoas jà morream no conflicto.

Em Junho do ano passado militantes do Boko Haram atacaram uma localidade do Lago Chad dentro de território dos Camarões matando 24 pessoas incluindo 18 sodlados das forças camaronesas