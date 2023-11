Bebés prematuros evacuados do Hospital Shifa de Gaza

Pelo menos 31 bebés prematuros e muito doentes foram evacuados do Hospital Shifa de Gaza e deverão ser transportados para um hospital no Egito, informou a Organização Mundial de Saúde no domingo.



As forças israelitas invadiram o hospital na semana passada, no âmbito das suas operações militares contra os militantes do Hamas. Uma equipa da Organização Mundial de Saúde visitou Shifa no sábado durante uma hora e disse que o que era "outrora o maior, mais avançado e mais bem equipado hospital de Gaza" era agora uma "zona de morte".

Os militares israelitas têm estado a procurar no Hospital Shifa o que acreditam ser um centro de comando do Hamas, que alegam estar localizado debaixo do edifício - uma alegação que o Hamas e o pessoal do hospital negam.



Entretanto, dois palestinianos foram mortos durante a noite em ataques israelitas na Cisjordânia ocupada.



Dezenas de civis palestinianos deslocados foram mortos ou feridos no sábado em ataques aéreos israelitas, incluindo um contra uma escola no campo de refugiados de Jabaliya, no norte de Gaza, informou a Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina.

"As cenas eram horríveis. Os cadáveres de mulheres e crianças estavam no chão. Outros gritavam por socorro", disse o sobrevivente ferido Ahmed Radwan à The Associated Press, por telefone, sobre o ataque de Israel à escola de Fakhoura, no campo de refugiados. Fotografias de um hospital local mostram mais de 20 corpos embrulhados em lençóis manchados de sangue.



"Estes ataques não podem tornar-se comuns, têm de acabar. Um cessar-fogo humanitário não pode esperar mais", afirmou o comissário-geral da UNRWA, Philippe Lazzarini, na plataforma de media social X.

Em resposta, o exército israelita disse apenas que as suas tropas estavam activas na área de Jabaliya "com o objetivo de atingir os terroristas", tentando minimizar os danos aos civis.

No sábado, os militares advertiram os civis de algumas zonas do sul de Gaza para abandonarem o local. Na sexta-feira, Israel emitiu novos avisos aos palestinianos da cidade de Khan Younis, no sul do país, para que se deslocassem das zonas da Faixa de Gaza onde as autoridades israelitas tinham anteriormente dito às pessoas que era seguro.



"Estamos a pedir às pessoas que se desloquem", disse Mark Regev, um assessor do primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu, à MSNBC. "Sei que não é fácil para muitos deles, mas não queremos ver civis apanhados no fogo cruzado".



As autoridades palestinianas em Gaza afirmam que mais de 12.000 pessoas - cerca de 5.000 das quais crianças - foram mortas desde que Israel lançou uma grande ofensiva aérea e terrestre em resposta ao ataque terrorista do Hamas de 7 de outubro que matou mais de 1.200 pessoas no sul de Israel. O Hamas foi designado como organização terrorista pelos Estados Unidos, Grã-Bretanha, União Europeia e outros.



As Nações Unidas consideram credíveis o número de mortos, embora não tenham sido actualizados desde 10 de novembro devido ao colapso dos serviços e das comunicações nos hospitais do norte de Gaza.



Israel declarou que 57 dos seus soldados foram mortos em Gaza desde a sua entrada no território.



No sábado, os ataques aéreos israelitas mataram pelo menos 47 pessoas em Khan Younis e arredores, segundo os médicos.



Um ataque aéreo atingiu dois edifícios de apartamentos em Khan Younis, matando 26 palestinianos e ferindo 23, segundo as autoridades sanitárias. Outros seis foram mortos a alguns quilómetros a norte, quando uma casa na cidade de Deir Al-Balah foi bombardeada, segundo as autoridades de saúde.

A Internet e o serviço telefónico foram restabelecidos na Faixa de Gaza no sábado, pondo fim a um corte nas telecomunicações que obrigou as Nações Unidas a suspender a distribuição de ajuda crítica.



Margaret Besheer, correspondente da VOA nas Nações Unidas, contribuiu para este relatório. Algumas informações para este artigo vieram da The Associated Press, Reuters e Agence France-Presse.