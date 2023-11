Primeiro avião com crianças palestinianas feridas chega a Abud Dhabi

O primeiro avião com crianças palestinianas feridas durante a guerra entre Israel e Hamas que assola a Faixa de Gaza chegou aos Emirados Árabes Unidos neste sábado, 18, como parte da promessa do Governo de Abu Dabhi de ajudar cerca de mil crianças.



O grupo de 15 pessoas, incluindo crianças e seus familiares, atravessou a fronteira de Rafah, na Faixa de Gaza, com o Egito ontem ,e de seguida, embarcaram para Abu Dhabi.

Crianças pequenas dormiam no colo das mães quando o avião finalmente pousou no Aeroporto Internacional de Abu Dhabi.



Alguns assentos foram removidos para acomodar as crianças mais gravemente feridas, que estavam em macas.

Algumas tinham braços e pernas enfaixados, enquanto outros sentaram-se calmamente ao lado dos pais ou parentes.



Amr Jandieh, de 12 anos, com os olhos cheios de lágrimas, disse que viajou sozinho para os Emirados.

“Meu pai, meu tio e eu estávamos conversando na rua, meu tio foi morto, meu pai ficou ferido... de repente um míssil caiu e eu perdi a consciência, acordei no hospital", lembra Amr.



Mohammed Abu Tabikh, 14 anos, era uma das crianças mais gravemente feridas no avião.

Ele sofreu ferimentos no pescoço e na coluna quando um carro em que viajava foi atingido.



"Quando me atingiram, senti um choque. E então parei de me mover", disse ele calmamente antes de ser retirado com cuidado do avião.



Nabila Mahmoud viajou da Faixa de Gaza com sua filha Rawan, de 17 anos, que quebrou a pélvis.



Mahmoud disse que a casa deles foi atingida por um míssil e 13 membros de sua família foram mortos.



A guerra, agora na sua sétima semana, foi desencadeada pelo ataque terrorista do Hamas, a 7 de Outubro, no sul de Israel, que matou cerca de 1.400 pessoas.



O grupo considerado terrorista pelos Estados Unidos também raptou cerca de 240 homens, mulheres e crianças.



Os contínuos ataques militares de retaliação de Israel em Gaza já mataram mais de 11.400 palestinianos, dois terços dos quais mulheres e crianças, segundo as autoridades de saúde de Gaza.



Outras 2.700 estão dadas como desaparecidos, supostamente enterradas sob os escombros.



Os Emirados Árabes Unidos – uma federação de sete emirados na Península Arábica que também abriga Dubai – mantêm relações diplomáticas com Israel após um acordo de reconhecimento de Telavive assinado em 2020.

C/AP