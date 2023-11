Tanzaniano dado como desaparecido em Israel foi morto pelo Hamas

O Ministério das Relações Exteriores da Tanzânia confirmou nesta sexta-feira, 17, a morte de um dos dois cidadãos desaparecidos desde os ataques do Hamas a 7 de outubro no sul de Israel.



"É com grande tristeza que confirmamos a morte de Clemence Felix Mtenga", diz o comunicado que não informa como ele foi morto.



Entretanto, no X, antigo Twitter, o chefe da Agência de Desenvolvimento Internacional de Israel, Eynat Shlein, disse que Mtenga estava a participar num estágio agrícola e “foi assassinado por terroristas do Hamas a 7 de outubro”.



Telavive indicou que também está desaparecido desde aquele dia Joshua Loitu Mollel, de 21 anos de idade.



O Ministério das Relações Exteriores da Tanzânia acrescentou na nota que Mollel “ainda está desaparecido enquanto continuamos a procurar o seu paradeiro”.



Muitos dos locais mais afetados pelos ataques do Hamas foram as comunas agrícolas israelitas que circundam a região que faz fronteira com Gaza.

Entre os cerca de 1.400 mortos e 240 reféns, há centenas de estrangeiros.

C/AFP