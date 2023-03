Rússia controla Bakhmut oriental, Ucrânia controla o Bakhmut Ocidental

O Grupo Wagner da Rússia controla a parte oriental da cidade ucraniana de Donbas, Bakhmut, enquanto as forças ucranianas se agarram à parte ocidental da cidade, de acordo com um relatório dos serviços secretos do Ministério da Defesa britânico deste sábado, 11 de março.



Com as forças ucranianas a disparar de edifícios fortificados, a actualização dizia, "esta área tornou-se uma zona de matança susceptível de tornar a zona altamente desafiante para as forças de Wagner tentando continuar o seu assalto frontal para oeste".



O Ministério da Defesa disse, no entanto, que as forças ucranianas e as suas linhas de abastecimento a oeste continuam vulneráveis às tentativas russas de flanquear as forças ucranianas a partir do norte e do sul.



Moscovo afirmou que a captura de Bakhmut é um passo na direcção de os militares russos tomarem toda a região oriental da Ucrânia de Donbas.



A capital da Ucrânia tinha restaurado em grande parte a energia na sexta-feira, um dia após a Rússia ter disparado uma barragem de mísseis por todo o país, o que danificou as infra-estruturas e o fornecimento de energia.



O chefe da administração militar de Kyiv, Serhii Popko, disse que a energia e a água tinham sido restauradas na capital, mas disse que cerca de 30% dos residentes da cidade ainda estavam sem aquecimento. Ele disse que trabalhos de reparação estavam em curso.



As autoridades ucranianas disseram que a energia foi totalmente restaurada na região sul de Odesa e que 60% das residências na segunda maior cidade de Kharkiv que sofreu cortes de energia já tinha a energia restabelecida na sexta-feira.



No entanto, as autoridades disseram que os danos significativos no fornecimento de energia eléctrica permaneceram na região mais vasta de Kharkiv, bem como na região noroeste de Zhytomyr, na Ucrânia.



Os ataques com mísseis russos mataram pelo menos seis pessoas na Ucrânia na quinta-feira e danificaram infra-estruturas críticas em todo o país.