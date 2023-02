Dirigente de mercenários russos espera pelo menos mais dois anos de guerra na Ucrânia

O dirigente do grupo mercenário russo Wagner disse numa rara entrevista que poderá demorar até dois anos para a Rússia controlar totalmente as duas regiões do leste da Ucrânia que Moscovo disse ser o seu objectivo na invasão à Ucrânia que começou a 24 de Fevereiro do ano passado.

Yevgeny Prigozhin disse que o plano da Rússia é controlar totalmente as regiões de Donetsk e Luhansk que Moscovo diz ter anexado como parte Rússia.

Falando ao blogger militar Semyon Pego, o dirignete do grupo Wagner que a Rússia precisa de controlar essas regiões mas isso poderá levar entre um ano e meio até dois anos.

Acrescentou contudo que se a Rússia tiver que “ir até Dnipro, então isso levará três anos”.

As forças mecenárias do grupo Wagner têm estado a joga rum papel importante na ofensiva russa para tentar capturar a cidade de Bakhmut na região de Donetsk, mas Progozhin disse que “é demasiado cedo para se dizer que estamos próximos” de capturar a cidade.

A Grâ Bretanha disse sexta-feira que forças russas estavam a alcançar avanços ao norte de Bakhmut

Os Estados Unidos estimam que o grupo Wagner tem actualmente cerca de 50.000 homens na Ucrânia incluindo 40.000 recrutados das prisões da Rússia.

Prigozhin disse sexta-feira que a sua organização tinha suspenso o recrutamento de presos mas negou noticias de pesadas baixas entre esses recrutas afirmando que a percentagem de baixas entre os presos recrutados era a mesma que entre os outros combatentes.-