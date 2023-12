Ataques aéreos no leste da Síria matam seis militantes apoiados pelo Irão

Três ataques aéreos na madrugada deste sábado, no leste da Síria, perto de uma passagem estratégica da fronteira com o Iraque, mataram seis militantes apoiados pelo Irão, disseram dois membros de grupos de milícias iraquianas à The Associated Press.



Os ataques na região fronteiriça de Boukamal ocorreram horas depois de um grupo de militantes iraquianos apoiados pelo Irão - conhecido como a Resistência Islâmica - ter reivindicado um ataque a uma base militar dos EUA na cidade de Irbil, no norte do Iraque. O grupo realizou mais de uma centena de ataques contra posições norte-americanas no Iraque e no leste da Síria desde o início da guerra Hamas-Israel, a 7 de outubro.

Quatro dos mortos eram do poderoso grupo libanês Hezbollah, enquanto os outros dois militantes eram sírios, disseram os militantes, que falaram sob condição de anonimato porque não estavam autorizados a falar com a imprensa. Outros dois ficaram feridos, acrescentaram.



Entretanto, um coletivo de activistas que cobre as notícias na área, o Deir Ezzor 24, disse que os ataques aéreos atingiram dois postos de militantes e um armazém de armas que diz ter sido recentemente abastecido com lançadores de foguetes e munições.

Por outro lado, o Observatório Sírio para os Direitos Humanos, um observatório de guerra da oposição apoiado pela Grã-Bretanha, afirmou que, para além do armazém de armas, os ataques visaram uma caravana de militantes que tinha chegado do Iraque à Síria, bem como um local onde uma milícia afiliada à Guarda Revolucionária paramilitar do Irão estava a treinar.



Os ataques mataram nove pessoas, três sírios e seis pessoas de outras nacionalidades.



Washington não comentou imediatamente o ataque, embora tenha anunciado que estavam previstos alguns contra posições de milícias apoiadas pelo Irão, na sequência do aumento dos ataques nos últimos dois meses.



Na semana passada, o Presidente Joe Biden ordenou às forças armadas americanas que atacassem os grupos iraquianos apoiados pelo Irão, na sequência de um ataque com foguetes que feriu três soldados americanos.