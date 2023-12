Continuam os ataques transfronteiriços com drones na Ucrânia e na Rússia

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, afirmou esta sexta-feira que a Ucrânia está a "lutar pela sua vida", depois de a Rússia ter lançado um enorme ataque em toda a Ucrânia.



No seu discurso diário, Zelenskyy disse que o ataque envolveu cerca de 160 mísseis e drones, descrevendo-o como o mais pesado ataque por parte de quem ele chamou de "escória humana".



Zelenskyy afirmou que estão a decorrer operações de salvamento nas cidades atingidas pelo ataque russo.



"Responderemos aos terroristas russos por cada ataque. O terror nunca ganha contra as pessoas", disse Zelenskyy.

No sábado, os ataques de drones russos continuaram contra cidades da Ucrânia. As autoridades do exército ucraniano informaram que dez drones Shahed de fabrico iraniano foram abatidos nas regiões de Kherson, Khmelnytskyi e Mykolaiv.



Entretanto, as autoridades de Moscovo afirmaram que as defesas aéreas russas abateram dezenas de drones ucranianos sobre as regiões de Moscovo, Bryansk, Oryol e Kursk. Em comunicado, o Ministério da Defesa informou que houve várias vítimas, incluindo uma criança.



O Conselho de Segurança das Nações Unidas reuniu-se na sexta-feira para abordar o "ataque aéreo mais maciço" da Rússia em toda a Ucrânia desde o início da guerra, em fevereiro de 2022, com o lançamento de 122 mísseis e dezenas de drones, de acordo com as autoridades ucranianas.

O Ministro dos Negócios Estrangeiros ucraniano, Dmytro Kuleba, disse anteriormente na plataforma de comunicação social X, anteriormente conhecida como Twitter, que a Ucrânia e três dezenas de outros Estados membros da ONU solicitaram a reunião do Conselho de Segurança após os ataques, "que resultaram em múltiplas vítimas civis e na destruição de infra-estruturas civis".



Os ataques com mísseis e drones da Rússia mataram pelo menos 31 civis e feriram mais de 160 pessoas. As autoridades acreditam que outras pessoas estão soterradas sob os escombros e dizem que o número de mortos irá provavelmente aumentar.



O Ministério da Defesa britânico afirmou no sábado, na sua atualização diária de informações sobre a Ucrânia, que o número diário de vítimas russas na Ucrânia, vivas e mortas, aumentou quase 300% por dia, em comparação com o ano passado. O aumento do número de vítimas foi comunicado ao ministério britânico pela Ucrânia.



O aumento, segundo o ministério britânico, pode ser atribuído à "degradação das forças da Rússia e à sua transição para um exército de massa de menor qualidade e elevada quantidade desde a 'mobilização parcial' dos reservistas em setembro de 2022".



A Rússia "provavelmente levaria" de cinco a dez anos para reconstruir suas unidades militares altamente treinadas, disse o relatório.



Se as baixas continuarem ao mesmo ritmo, segundo o ministério britânico, a Rússia terá mais de meio milhão de efectivos mortos e feridos em 2025, após três anos de guerra.



Em comparação, a União Soviética sofreu 70.000 baixas nos nove anos da guerra soviético-afegã, segundo o ministério britânico.