Israel bombardeia Gaza enquanto prossegue a ofensiva contra o Hamas

As forças israelitas continuam a atacar Gaza, atingindo a cidade de Khan Younis, no sul do país, durante a noite, com bombardeamentos aéreos e de tanques. A campanha feroz, segundo os relatos, ocorre antes da entrada prevista na cidade.



A Agence France-Presse disse que um dos seus jornalistas relatou bombardeamentos contínuos em Khan Younis e Rafah. Situada perto da fronteira egípcia, Rafah é o local onde milhares de palestinianos procuraram refúgio dos combates.



No centro de Gaza, Israel atingiu o campo de refugiados de Nuseirat com ataques aéreos.

Segundo as forças armadas israelitas, foram desmantelados dois complexos do Hamas em Beit Lahia, no norte de Gaza.



As informações sobre os numerosos ataques a Gaza surgem depois de as autoridades sanitárias terem afirmado que cerca de 200 pessoas foram mortas num período de 24 horas.



Os funcionários das Nações Unidas denunciaram o que dizem ser o recente ataque a uma caravana de ajuda humanitária em Gaza pelas forças israelitas.



Thomas White, diretor da UNRWA, a agência das Nações Unidas para os refugiados palestinianos, afirmou no X, antigo Twitter, que "os soldados israelitas dispararam contra uma caravana de ajuda humanitária que regressava do Norte de Gaza por uma rota designada pelo exército israelita".



Martin Griffiths, subsecretário-geral da ONU para os assuntos humanitários e coordenador da ajuda de emergência, disse na sexta-feira que uma caravana de ajuda humanitária foi "atingida enquanto viajava do norte de Gaza para Rafah" em veículos que estavam "claramente marcados".



"O conflito tem de acabar", disse Griffiths.



Os ataques a trabalhadores humanitários são "ilegais", disse ele.



Ninguém ficou ferido no incidente. Um veículo ficou danificado. O exército israelita não fez comentários imediatos.