Ataque do Líbano mata dois israelitas e a guerra entre Israel e o Hamas entra no 100º dia

Dois civis foram mortos no norte de Israel, no domingo, depois de um míssil anti-tanque disparado do Líbano ter atingido a sua casa, numa cidade perto da fronteira, suscitando novas preocupações quanto à possibilidade de eclosão de um segundo conflito no contexto da atual guerra entre Israel e o Hamas.

O ataque mortal ocorreu no 100º dia do conflito entre Israel e o Hamas, que já matou cerca de 24.000 palestinianos, devastou vastas áreas da Faixa de Gaza, expulsou das suas casas cerca de 85% dos seus 2,3 milhões de habitantes e levou um quarto da população à fome.

A guerra foi desencadeada pelo ataque terrorista do Hamas a 7 de outubro no sul de Israel, no qual os militantes mataram cerca de 1200 pessoas, na sua maioria civis, e fizeram cerca de 250 reféns, metade dos quais ainda se encontram em cativeiro.

As tensões aumentaram em toda a região, com Israel a trocar tiros quase diariamente com o grupo militante libanês Hezbollah, com as milícias apoiadas pelo Irão a atacarem alvos norte-americanos na Síria e no Iraque e com os rebeldes Houthi do Iémen a atacarem a navegação internacional, o que provocou uma vaga de ataques aéreos dos EUA na semana passada.



O ataque com mísseis de domingo ocorreu um dia depois de o exército israelita ter afirmado ter morto três militantes que tinham atravessado o Líbano para Israel e tentado levar a cabo um ataque.

O líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah, disse que o seu grupo não vai parar enquanto não houver um cessar-fogo em Gaza.

"Continuamos, e a nossa frente está a infligir perdas ao inimigo e a pressionar sobre as pessoas deslocadas", disse Nasrallah num discurso, referindo-se às dezenas de milhares de israelitas que fugiram das zonas fronteiriças do norte.



O nível sem precedentes de morte e destruição em Gazalevou a África do Sul a apresentar queixas de genocídio contra Israel no Tribunal Internacional de Justiça. Israel nega veementemente as acusações e prometeu avançar com a sua ofensiva, mesmo que o tribunal de Haia emita uma ordem provisória para que pare.



"Ninguém nos vai parar, nem Haia, nem o eixo do mal, nem ninguém", disse Netanyahu no sábado à noite, referindo-se ao Irão e às milícias suas aliadas.



Israel também prometeu devolver os mais de 100 reféns ainda detidos em Gaza, uma vez que os seus líderes têm enfrentado protestos crescentes das suas famílias, incluindo uma manifestação de 24 horas em Telavive, que começou no sábado à noite e atraiu dezenas de milhares de apoiantes.



As forças israelitas só conseguiram resgatar um refém, enquanto mais de 100 foram libertados durante um cessar-fogo de uma semana em novembro, em troca de 240 palestinianos presos por Israel. O Hamas afirma que não serão libertados mais reféns até que Israel ponha fim à sua ofensiva.

Receio de uma segunda frente



Israel e o Hezbollah têm tido o cuidado de não permitir que os seus combates de ida e volta se transformem numa guerra total numa segunda frente.



Mas estiveram perto de o fazer em várias ocasiões - a última das quais na sequência de um ataque aéreo que matou um alto funcionário do Hamas em Beirute, a 2 de janeiro. O Hamas e o Hezbollah culparam Israel pelo ataque. Os últimos ataques contra Israel, incluindo a morte de dois civis no domingo, aumentaram a probabilidade de novas represálias israelitas.



O míssil atingiu uma casa na cidade de Yuval, no norte de Israel, matando um homem na casa dos 40 anos e a sua mãe, que tinha 70 anos, segundo os socorristas israelitas.



Embora Yuval seja uma das mais de 40 cidades ao longo da fronteira norte evacuadas pelo governo em outubro, os meios de comunicação social israelitas informaram que a família permaneceu na zona porque trabalha na agricultura.



Mais de 115.000 israelitas foram evacuados do norte de Israel devido às tensões em curso. Em Israel, 12 soldados e sete civis morreram na sequência do lançamento de foguetes a partir do Líbano e mais de 170 ficaram feridos. O Hezbollah informou que pelo menos 150 combatentes e 20 civis foram mortos nas trocas de tiros quase diárias.



O ataque mortal ocorreu horas depois de o exército ter afirmado ter morto três militantes que entraram num enclave disputado, controlado por Israel, nos Montes Golã.

Um grupo chamado Brigadas da Glória Islâmica reivindicou a responsabilidade pela infiltração. A Associated Press não conseguiu verificar a declaração de forma independente e o Hezbollah, as filiais libanesas do Hamas e a Jihad Islâmica Palestiniana afirmaram que o grupo não estava ligado a eles.



EUA protegem Israel dos apelos à trégua



Israel também tem estado sob crescente pressão internacional para pôr fim à guerra em Gaza, mas até agora tem sido protegido pelo apoio diplomático e militar dos EUA. Israel argumenta que qualquer cessar-fogo daria a vitória ao Hamas, que governa Gaza desde 2007 e está empenhado na destruição de Israel.



Nas últimas semanas, Israel reduziu as operações no norte de Gaza, o alvo inicial da ofensiva, onde semanas de ataques aéreos e operações terrestres deixaram bairros inteiros em ruínas. Netanyahu disse que não há planos imediatos para permitir que centenas de milhares de palestinianos regressem às suas casas, depois de o Secretário de Estado norte-americano Antony Blinken ter levantado a questão durante uma visita à região na semana passada.



Entretanto, Israel lançou grandes operações contra a cidade meridional de Khan Younis e contra os campos de refugiados construídos no centro de Gaza. Estes campos remontam à guerra de 1948 que envolveu a criação de Israel, quando centenas de milhares de palestinianos fugiram ou foram expulsos e nunca mais foram autorizados a regressar.