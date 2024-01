Destacado dirigente do Hamas procurado pelos EUA morto em Beirute

Um destacado dirigente do Hamas procurado também pelos Estados Unidos foi morto nesta terça-feira, 2, num ataque israelita aos escritórios daquele movimento no sul da capital libanesa, Beirute.

Trata-se de Saleh al Arouri, fundador da ala militar do Hamas as Brigadas Izz ad-Din al Qassam.

Al Arouri era também presidente do Bureau Politico do Hamas e comandante militar das forças do Hamas na Margem Ocidental do Rio Jordão, onde o grupo tem estado a intensificar a sua presença.

Al Arouri era também considerado um dos principais dirigentes envolvidos na angariação e transferência de fundos para a organização.

Os orgãos de informação estatais libaneses disseram que um drone israelita bombardeou os escritórios do Hamas, numa zona do sul da capital de forte presença do grupo Hezbollah apoiado pelo Irão.

Um total de cinco pessoas morreram no ataque acrescentou a agência de informação libanesa, mas desconhece se a identidade dos demais mortos.

A rádio oficial do Hamas confirmou a morte de Al Arouri.

Ele estava na lista de terroristas procurados pelos Estados Unidos ao abrigo do programa Recompensas pela Justiça que oferecia milhões de dólares por informações que levassem à sua captura.

O portal desse programa diz que Al Arouri conhecido também por Salih Muhammad Sulayman al-Aruri e Salih Suleiman foi responsável por um ataque em 2014 em que três adolescentes israelitas, incluindo um com cidadania americana, tinham sido raptados e mortos.

O portal acrescenta que a recompensa por informações sobre o seu paradeiro poderia ir “até” aos cinco milhões de dólares".