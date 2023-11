Ataque do Hezbollah deixa seis feridos em Israel e aumenta tensão com o Líbano

Radicais libaneses do Hezbollah dispararam mísseis antitanque contra uma comunidade israelita perto da fronteira entre os dois países neste domingo, 12, que deixaram trabalhadores de serviços públicos feridos, disseram autoridades de Telavive, sem dar mais detalhes.



A intensificação dos ataques do Líbano ameaçam abrir uma segunda frente da guerra na região.

Israel disse que está a responder aos ataques.



A Israel Electric Corp. informou que trabalhadores da comunidade rural de Dovev ficaram feridos enquanto reparavam linhas danificadas por um ataque anterior.



A imprensa israelita disse que seis pessoas ficaram feridas, incluindo uma gravemente.

O Hezbollah confirmou ter lançado mísseis guiados contra uma “força logística pertencente ao exército de ocupação que estava prestes a instalar postes de transmissão e dispositivos de escuta e espionagem perto do quartel de Dovev”.



A nota acrescenta que os atacantes atingiram uma escavadeira militar israelita num ataque separado.

Pouco depois do ataque, sirenes de ataque aéreo foram ouvidas no norte de Israel.



A Rádio do Exército informou que outro míssil antitanque foi disparado do Líbano.

Este é o incidente mais grave envolvendo civis desde que um ataque aéreo israelita no sul do Líbano, a 5 de novembro, matou uma mulher e três crianças.



O exército israelita e os guerrilheiros do Hezbollah e seus aliados têm entrado em confronto ao longo da fronteira desde que a guerra entre Israel e o Hamas começou há cinco semanas, com uma incursão sangrenta no sul de Israel pelo grupo considerado terrorista pelos Estados Unidos e aliado do Hezbollah.

Embora em grande parte contidos, os confrontos aumentaram de intensidade à medida que Israel conduz uma ofensiva terrestre em Gaza contra o Hamas.

C/AP