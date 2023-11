Última hora: Israel aceita pausa humanitária diária de quatros horas

A administração Biden informou que o Governo de Israel vai começar a permitir diariamente pausas de quatro horas para ajuda humanitária.

A informação oi avançada nesta quinta-feira, 8, pelo porta-voz do Conselho nacional de Segurança dos Estados Unidos John Kirby.



Entretanto, um funcionário do Governo do Qatar disse à AFP sob anonimato que o diretor da CIA, Bill Burns, e o chefe do Mossad, David Barnea, "foram a Doha para negociações com as autoridades locais sobre pausa humanitária e libertação dos refens".

Em atualização.