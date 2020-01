Antigo ministro das Finanças Archer Mangueira depõe no caso dos 500 milhões

O antigo ministro das Finanças e actual governador do Namibe, Archer Mangueira, é uma das quatro pessoas que prestam declarações nesta terça-feira, 14, no julgamento no Tribunal Supremo, em Luanda, do conhecido caso dos 500 milhões de dólares em que estão no banco dos réus o antigo presidente do Fundo Soberano de Angola, José Filomeno dos Santos, o antigo governador do Banco Nacional de Angola (BNA), Valter Filipe, um antigo director do BNA, António Samalia Manuel, e o empresário Jorge Gaudens ,por branqueamento de capitais, burla, peculato e tráfico de influência.

Na audição de hoje também serão ouvidos o actual governador do BNA, José de Lima Massano, o subdiretor do Gabinete Jurídico do BNA, Álvaro Pereira, e o assessor económico de João Ebo, na altura governador do BNA.

O julgamento que iniciou a 9 de Dezembro tem por fundo uma transferência de 500 milhões de dólares do BNA para um banco no Reino Unido, alegadamente para criar um fundo de 30 mil milhões de dólares para a economia de Angola, que o Ministério Público diz ter sido ilegal.

Durante a primeira fase das audiências, suspensas antes do Natal, Valter Filipe disse que o antigo Presidente angolano, José Eduardo dos Santos, dirigiu a operação.

O Tribunal Supremo, a pedido da defesa do antigo governador, enviou perguntas ao antigo Presidente mas desconhece-se se ele já respondeu.