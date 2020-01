Namibe: Mucubais pedem audiência com o governador para discutir discriminação

Um grupo de oito lideres Mucubais pediram uma audiência colectiva á aogovernador Archer Mangeuira para apresentarem queixas de alegados maus tratos e abusos por parte das autoridaes governamentais e do partido no poder.



Manuel Candjombi Vilamba, um dos subscritores da carta que deu entrada Quarta feira no gabinete de Archer Mangueira, disse àVOA que caso o governante se comporte tal como foi o governante cessante, vão percorrer a pé do Namibe á Luanda, num percurso de mais de mil km afim de serem recebidos em audiencia pelo presidente do MPLA João Lourenço, em Luanda.

Caçador Mucungo, outro subscritor diz que a corrupção endémica em Angola ocorre as instituições do estado na Província do Namibe .

"O presidente João Loureço disse acabar com a corrupção mas nós aqui na província do Namibe não estamos a ver nada, ainda não foi condenado ninguém, os que cometeram continuam impunes", disseCaçador Mucungo.

Matchikupata Topola outro subscritor do pedidio de audiencia a Archer Mangueira disse que a minoria Mucubal continua a ser vitimas de injustiças.