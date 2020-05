Angolano lança livro infantil em inglês nos Estados Unidos

António Marques, natural de Luanda, está nos Estados Unidos há três anos com a sua família. No ano passado ele lançou o seu primeiro livro infantil em inglês intitulado Gabriel and the Traffic Light.

Segundo o autor, a motivação para escrever veio da dificuldade que alguns imigrantes enfrentam com os semáforos. "Em alguns países da África não há educação com relação aos semáforos e este livro vem para ajudar as crianças a entender como que um semáforo funciona".

O livro já está disponível para a compra online e Marques contou que em breve irá traduzí-lo para o mercado português. O autor disse que planeia escrever mais livros, e o próximo será sobre insetos. Ele também quer ajudar angolanos a internacionalizar as suas obras. Depois de fazer a seleção, a intenção é traduzir os livros do português para o inglês e vender no mercado americano. "Os americanos são bons consumidores de livros".

António Marques pode ser encontrado nas redes sociais como Thinker_Marques