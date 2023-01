Angola em 2023: Da falta de crença numa retoma económica às expectativas de investimentos

A Assembleia Nacional de Angola tem já em mãos a proposta do Orçamento Geral do Estado para 2023, documento que, segundo observadores políticos, determina o “futuro” do país por ser o indicador dos investimentos que o Governo irá fazer.



Na perspectiva para 2023, a VOA falou com deputados, analistas políticos, jornalistas e antropólogos que fazem leituras várias, desde a falta de crença em resultados, à necessidade de investimentos em educação e infraestruturas, bem como eleições autárquicas e comunicação social.



A forte presença da China em Angola e a luta contra a corrupção também mereceram comentários dos entrevistados.



Acompanhe as previsões para 2023 em Angola: