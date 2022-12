Angola: Maior equilíbrio político abre as portas a avanços económicos, diz economista

O resultado das últimas eleições em Angola resultou num maior equilíbrio político no país que pode permitir melhores resultados na governação económica, disse o economista Estevão Gomes.

Na mensagem de fim do ano o presidente da República, João Lourenço, disse que “continuaremos a trabalhar com todo nosso empenho e determinação na criação das condições para garantir um desenvolvimento harmonioso do país, através de políticas eficazes e de obras estruturantes para captar o interesse de investidores nacionais e estrangeiros, na diversificação da nossa economia, na criação de emprego, aproveitando as enormes potencialidades que o país oferece”.

Reagindo ao discurso do presidente Estevão Gomes disse que o governo “tem que começar a investir no sector produtivo, na agricultura, na industrialização, incentivar o investimento estrangeiro, converter os pequenos empreendedores em grandes empreendedores e buscar parcerias”.

Para Gomes existe agora um equilíbrio político capaz de alavancar a economia nacional.

“Há ambiente para tal porque existe um equilíbrio político, e num país quando há equilíbrio político pode se poupar tempo da política para se dedicar na economia”, dissedisse.

A mesma opinião tem o economista, Nataniel Fernandes, que defende que a aposta na economia deve agora ser uma prioridade constante.