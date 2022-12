Grande Entrevista: Presidente Lourenço nega busca por terceiro mandato

Numa extensa entrevista à Voz da América, o Presidente angolano João Lourenço negou que estivesse à procura de um terceiro mandato Presidencial e negou que a proposta para a nova divisão administrativa do país tenha como objectivo protelar as eleições autárquicas.



Nesta entrevista, o Presidente angolano confirmou também uma aproximação com os Estados Unidos e criticou a Rússia pela sua anexação de quatro regiões da Ucrânia.



João Lourenço abordou ainda a sua mediação no conflito na República Democrática do Congo, a possibilidade de uma “guerra fria” no continente africano, a liberdade de imprensa em Angola, o caso Isabel dos Santos, entre outros temas.