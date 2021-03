Advogado de Zecamutchima vai ao Tribunal Supremo

O advogado Salvador Freire, disse que vai agora a Tirubnal Supremo para pedir a libertação do dirigente do Movimento do Protectorado da Lunda Tchokowe, José Mateus Zecamutchima, preso em Luanda desde o passado dia 9 de Fevereiro.



Isto depois das autoridades judiciais na Lunda Norte terem ignorado um pedido de libertação Habeas Corpus de Zecamutchima preso na sequência dos confrontos na vila do Cafunfo na Lunda Norte que resultaram num número indeterminado de mortes.

As autoridades angolanas disseram inicialmente que Zecamutchima iria ser transferido para a Lunda Norte para fazer face a acusações em tribunal mas ele continua detido em Luanda e Salvador Freire disse não ter qualquer informação sobre a transferência do detido.

O Serviço de Investigação Criminal (SIC), de Angola, confirmou à Voz da América não ter qualquer informação sobre a data do envio de José Mateus Zecamutchima paa a província da Lunda Norte. A informação foi confirmada sem gravar entrevista pelo porta-voz do SIC-Geral, Manuel Aleluia.

“Já remetemos pedido de Habeas Corpus para a libertação do dirigente do Movimento do Protectorado da Lunda Tchokwe e até agora não houve qualquer resposta então vamos escrever para o Tribunal Supremo para reclamarmos este facto”, disse o advogado.

Segundo Salvador Freire só mesmo motivações politicas podem estar por detrás desta demora .

Freire falou do estado de saúde do seu constituinte que segundo o causídico encontra-se bem de saúde.

“Eu estive com ele ontem e o estado de saúde dele está bem”, disse.