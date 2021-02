Advogados e familiares impedidos de ver José Mateus Zecamutchima

O advogado do presidente do Movimento do Protectorado Lunda Tchokwe detido em Luanda, na terça-feira, 9, pelo Serviço de Investigação Criminal (SIC), diz não conhecer o paradeiro do seu constituinte.

Salvador Freire garantiu à VOA que saber de José Mateus Zecamutchima depois de ter sido transferido da sede central do SIC para o SIC-Luanda.

Zecamutchima é acusado dos crimes de rebelião e associação de malfeitores.

Bernardo Lufilo, irmão mais velho do acitivista, também diz nunca ter tido contacto com Zecamuxima desde que foi detido.

“Sempre que vou lá, o pequeno não me deixa falar com ele”, afirmou.

O advogado Salvador Freire também reitera “não saber se ele está em Luanda ou nas Lundas”.

O SIC também não comentou onde está o líder do Movimento do Protectorado Lunda Tchokwe que, segundo as mesmas fontes, deveria ser transferido para a Lunda Norte para ser interrogado.