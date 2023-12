Zuma anuncia apoio ao novo partido Umkhonto we Sizwe em detrimento do ANC

O ex-presidente sul-africano Jacob Zuma disse, no sábado, 17, que não vai votar no partido no poder, Congresso Nacional Africano (ANC), nas eleições gerais de 2024.

A afirmação de Zuma surge quando o ANC enfrenta uma série de desafios, com sondagens recentes indicando que provavelmente obterá menos de 50% dos votos no próximo ano, forçando-o a formar um governo de coligação para permanecer no poder.

Zuma disse aos jornalistas que o ANC e o atual presidente, Cyril Ramaphosa, são “representantes do capital monopolista branco”.

Como tal, disse Zuma, o seu apoio irá para o recém-formado partido Umkhonto we Sizwe, em homenagem ao agora extinto braço militar do ANC.

Zuma foi presidente da África do Sul entre 2009 e 2018, num mandato repleto de alegações de corrupção.

O partido político ANC esteve na vanguarda do movimento de libertação para libertar a África do Sul do sistema racista de apartheid. Governa a África do Sul desde as primeiras eleições pós-apartheid que colocaram o ícone político Nelson Mandela no cargo de presidente.