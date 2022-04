África do Sul: Zuma teve papel 'crucial' nos esquemas de corrupção de estado

O último relatório condenatório da presidência de Jacob Zuma, publicado na sexta-feira, atribui-lhe um papel "crítico" no saque e má gestão das empresas estatais da África do Sul durante os seus nove anos de mandato.

Um inquérito especial apresentou um quarto volume do enorme relatório ao Presidente Cyril Ramaphosa, detalhando o papel fundamental de Zuma na grande corrupção através de uma fusão de empresas estatais, partidárias e privadas.

O relatório foi elaborado após quatro anos de investigações conduzidas pelo actual presidente do Supremo Tribunal Raymond Zondo, revelando como os ricos irmãos Gupta, nascidos na Índia, se enredaram nos mais altos níveis de governo e no Congresso Nacional Africano (ANC).

"É evidente que desde muito cedo no seu primeiro mandato, o (antigo) presidente Zuma faria qualquer coisa que os Guptas quisessem que ele fizesse por eles", disse o relatório.

O mais recente capítulo do relatório centra-se na "captura" de Eskom, a empresa pública de energia na economia mais industrializada de África.

No total, cerca de 930 milhões de dólares dos contratos de Eskom foram atribuídos indevidamente a empresas ligadas à família empresarial indiana de migrantes.

Zuma interferiu nos assuntos da direcção executiva da Eskom, disse o relatório.

O conluio e corrupção dos executivos da Eskom, "com terceiros externos... foi flagrante".

"Zuma foi um actor crítico nesse plano", acrescentou.

"No centro do esquema de captura estatal do Guptas estava... Zuma que os Guptas devem ter identificado numa fase muito precoce como alguém cujo carácter era tal que podiam usá-lo contra o povo da África do Sul, o seu próprio país e o seu próprio governo para promover os seus próprios interesses comerciais".

Zuma, 80 anos, tornou-se o quarto presidente da África do Sul pós-apartheid em Maio de 2009, sucedendo a Kgalema Motlanthe.

Um desastre

Mas a sua presidência ganhou uma reputação de corrupta, com os seus correligionários a influenciarem as nomeações governamentais, contratos e empresas estatais.

"É também bastante claro que durante... o mandato de Zuma, certas decisões que deveriam ser tomadas dentro do governo foram tomadas fora do governo e não com o seu partido, o ANC, mas com os Guptas", lê-se no relatório.

Zondo recomendou que as agências de aplicação da lei investiguem mais aprofundadamente a possibilidade de "processos penais contra as partes implicadas... pela sua parte na facilitação da fraude, corrupção e má conduta financeira contra a Eskom e o Estado".

O relatório também critica a fraude nos contratos de habitação social e de remoção de amianto no valor de 10 milhões de dólares, quando foi dirigido por Ace Magashule, que foi até Maio de 2021 secretário-geral do ANC, um aliado de Zuma, que foi acusado do caso e suspenso.

Zuma está em liberdade condicional médica após ter recebido uma pena de 15 meses de prisão por desrespeito, na sequência da sua recusa em testemunhar perante esta comissão investigando a corrupção financeira sob a sua presidência.

A sua prisão provocou tumultos em Julho passado que deixaram mais de 350 pessoas mortas.

Um quinto e último volume do relatório é esperado até 15 de Junho.

(AFP)