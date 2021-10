Visita de João Lourenço ao Uíge "deixa" novos projectos para a província

O Governo angolano anunciou, na cidade do Uíge, a execução de cinco projectos de desenvolvimento para a província a serem implementados nos próximos anos, depois do encontro na terça-feira, 26, entre o Presidente da República, que iniciou uma visita à província, e o governo local.

Os projectos estão ligados aos sectores dos transportes, saúde, educação, energia, águas e desporto.

“A partir do primeiro trimestre de 2022, retomam os voos de ligação local, toda orientação já foi dada ao Ministério dos Transportes, outro ganho que foi anunciado é a construção de um hospital de nível provincial com capacidade para 200 camas, que tem neste momento recursos assegurados. Também foi feita a orientação para ser concluída a obra da mediateca do Uíge num prazo de 7 meses; ficou também concluída ideia da construção de um estádio de futebol na província”, disse Márcio Daniel, porta-voz do encontro.

No sector de energia e águas, o ministro João Baptista Borges anunciou o plano de electrificação gradual dos 13 municípios, num projecto avaliado em cerca de 300 milhões de dólares.

Borges disse ainda que serão necessários cerca de 200 milhões de dólares para concluir projectos de canalização das águas nos demais municípios do interior da província do Uíge.

Nesta quarta-feira, antes de regressar a Luanda, João Lourenço inaugurou um hospital municipal e visitou o Centro Tecnológico do Uíge.