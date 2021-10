Governador do Uíge diz a João Lourenço que a falta de estradas é um entrave ao desenvolvimento

O Presidente angolano João Lourenço reuniu-se nesta terça-feira, 26, no Uíge com o governador provincial José Carvalho Rocha num encontro em que foram analisadas as dificuldades sociais e económias da província.

Carvalho Rocha apresentou dificuldades em vários sectores com destaque para as estradas.

No entanto, a UNITA diz que tudo não passa de uma repetição do que já foi feito várias vezes sem qualquer melhoria da situação na província.

Na sua intervenção, o governador disse que "província possui uma malha rodoviária de 2.605 quilómetros e deste registou a reabilitação e construção de 1.054 quilómetros, o que permite neste momento a ligação da sede da província com as restantes sedes municipais" e que “os principais constrangimentos neste momento são as ravinas na estrada que liga os municípios dos Buengas, Quimbele e Milunga”.

O deputado pelo círculo provincial do partido da UNITA, Félix Simão Lucas, disse que todos os problemas apresentados já são antigos e de conhecimento do Presidente da República através de relatórios anteriores e já debatidos na Assembleia Nacional pelos deputados do Uíge.

Simão Lucas defendeu que a solução dos problemas da província do Uíge passa pelas ações exequíveis e não por relatórios.

“Os problemas que foram apresentados de energia, água, estradas , escolas e hospitais, é problemas que já vem há muito tempo na nossa província”, disse Simão Lucas.

João Lourenço auscultou membros do governo local e manteve encontro com membros da sociedade civil, alguns empresários, autoridades tradicionais e religiosas.

Amanhã, visita o futuro Centro Tecnológico da província e a feira agrícola.