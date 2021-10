João Lourenço formaliza hoje candidatura à liderança do MPLA

O presidente do MPLA, João Lourenço, formaliza na tarde desta quarta-feira, 27, a sua candidatura ao cargo de líder do partido, no quadro do oitavo congresso a ter lugar em Dezembro.

Segundo a Rádio Nacional de Angola, o acto vai ter lugar na sede do partido no poder em Luanda e será marcado pela entrega da documentação, requerida aos candidatos, pelo general Pedro Neto, mandatário de João Lourenço.

A vice-presidente do partido e coordenadora da sub-comissão de candidaturas foi indicada para presidir a cerimónia.

A candidatura de João Lourenço à sua própria sucessão na liderança do MPLA, segue-se ao anúncio, há uma semana, da intenção do militante António Francisco Venâncio de concorrer ao cargo,

Em declarações à VOA na terça-feira, 26, António Venâncio disse que a sua candidatura tem sofrido tentativas de boicote por parte de “militantes isolados” do seu partido.

Para o analista Vicente Pongolola, o anúncio da candidatura de João Lourenço, “seria normal se o MPLA fosse um partido aberto”.

No seu entender, “o MPLA é um partido retrógrado e não é democrático, tanto é assim que o outro candidato não está ter o espaço necessário”.