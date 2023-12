Vaticano: Papa Francisco condena morte de civis em Gaza

O Papa Francisco disse, na sua mensagem de Natal, nesta segunda-feira que as crianças que morrem nas guerras, incluindo Gaza, são os “pequenos Jesuses de hoje” e que os ataques israelitas ali resultam em mortes de “inocentes”.

No seu discurso de Natal “Urbi et Orbi” (à cidade e ao mundo), Francisco também qualificou de “abominável” o ataque de 7 de Outubro a Israel, por militantes do Hamas e apelou novamente à libertação de cerca de 100 reféns ainda detidos em Gaza.

Falando da varanda central da Basílica de São Pedro para milhares de pessoas na praça abaixo, ele atacou novamente a indústria de armamentos, dizendo que ela controlava, em última análise, as "cordas de marionetes da guerra".

Francisco, de 87 anos, celebrando o 11º Natal do seu pontificado, apelou ao fim dos conflitos, políticos, sociais ou militares, em lugares como a Ucrânia, Síria, Iémen, Líbano, Arménia e Azerbaijão, e defendeu os direitos dos migrantes em todo o mundo.

“Quantos inocentes estão a ser massacrados no nosso mundo! No ventre de suas mães, nas odisseias empreendidas no desespero e em busca de esperança, na vida de todos aqueles pequeninos cuja infância foi devastada pela guerra”, disse Francisco.

Terra Santa

Ele deu especial atenção à Terra Santa, incluindo Gaza, onde, segundo autoridades de saúde palestinianas, os ataques aéreos israelitas mataram pelo menos 78 pessoas numa das noites mais mortíferas da batalha de 11 semanas de Israel com o Hamas no enclave sitiado.

“Que a paz chegue a Israel e à Palestina, onde a guerra está a devastar as vidas desses povos. Abraço-os a todos, particularmente às comunidades cristãs de Gaza e de toda a Terra Santa”, disse.

Falando da mesma varanda onde apareceu pela primeira vez ao mundo na noite da sua eleição, em 13 de março de 2013, ele disse que o seu “coração sofre pelas vítimas do abominável ataque de 7 de outubro” e apelou novamente à libertação dos reféns.

Comércio de armas

“Apelo ao fim das operações militares com a sua terrível colheita de vítimas civis inocentes, e apelo a uma solução para a situação humanitária desesperada através de uma abertura à prestação de ajuda humanitária”, disse ele.

Na semana passada, um organismo apoiado pela ONU afirmou num relatório que toda a população de 2,3 milhões de Gaza enfrentava níveis críticos de fome e que o risco de fome aumentava todos os dias.

O Vaticano, que mantém relações diplomáticas com Israel e com a Autoridade Palestiniana, acredita que uma solução de dois Estados é a única resposta para o conflito de longa data.

Francisco apelou a um “diálogo perseverante entre as partes, sustentado por uma forte vontade política e pelo apoio da comunidade internacional”.

Dedicando um parágrafo inteiro da sua mensagem ao comércio de armas, Francisco disse: “E como podemos falar de paz, quando a produção, as vendas e o comércio de armas estão a aumentar?”

Ele pediu mais investigação sobre o comércio de armamentos. “Isso deveria ser falado e escrito, de modo a trazer à luz os interesses e os lucros que movem as cordas das marionetes da guerra”, disse ele.