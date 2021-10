UNITA acusa João Lourenço de ser o "instigador" do acórdão do TC que anulou seu congresso

A UNITA acusou o Presidente angolano de estar por trás do acórdão do Tribunal Constitucional (TC) que anulou o XIII congresso do partido realizado em 2019 e que elegeu Adalberto Costa Júnior presidente.

O posicionamento da UNITA foi manifestado num comunicado do Comité Permanente do principal partido da oposição divulgado nesta quinta-feira, 28, no qual classifica de "insultuosas, maliciosas e provocadoras" as palavras que João Lourenço, dirigiu ao seu líder Isaías Samakuva, ao desejar-lhe que "desta vez venha para ficar" no Conselho da República.

“Com estas palavras, João Lourenço procedeu a mais uma interferência aberta na vida interna da UNITA, provando a todos os angolanos e à comunidade internacional que foi ele o verdadeiro instigador do acórdão político nº 700/2021 do Tribunal Constitucional, com o fim evidente de criar instabilidade no seio do maior partido da oposição", diz a nota do Comité Permanente que acrescentou que o Presidente da República é “um homem que confunde a sua função de chefe de Estado com o papel de presidente do seu partido".

O comunicado surge depois de uma reunião na quarta-feira, 27,daquele órgão dirigente da UNITA que apreciou as palavras do Presidente da República dirigidas a Isaías Samakuva.

Na posse de Isaías Samakuva, que substituiu Adalberto Costa Júnior no Conselho da República, como a VOA noticiou na altura, Lourenço disse que "foi durante algum tempo já nosso colega no Conselho da República, porquanto sabemos o que esperamos de si. Enquanto mais uma vez conselheiro do Presidente da República, espero que desta vez venha para ficar".

Congresso em Dezembro

Entretanto, como decidido no passado dia 20 pela Comissão Política da UNITA, o congresso que, entre outros temas, eleger o novo presidente do partido, realiza-se de 2 a 4 de Dezembro, em Luanda.

O anúncio foi feito pelo presidente Isaías Samakuva que no entanto garantiu, em entrevista à VOA, que não será candidato.

Até agora, ninguém anunciou uma candidatura à liderança do partido.