Ucrânia: Zelenskyy visita Mykolaiv,  cidade do sul devastada pela guerra

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskyy, fez uma rara viagem fora de Kyiv para a cidade de Mykolaiv, danificada pela guerra.

Foi a primeira visita do líder ucraniano àquela cidade do sul desde que a Rússia invadiu a Ucrânia, há quase quatro meses.

O seu gabinete publicou, no sábado (18), um vídeo no qual inspecciona um prédio residencial muito danificado e realiza reuniões com a autoridades locais.

Ele também visitou soldados na linha de frente do sul.

O gabinete do presidente não informou quando a visita aconteceu.

As tropas russas foram expulsas de Mykolaiv. no início de Março, depois de chegarem aos arredores da capital regional.

Enquanto isso, uma autoridade ucraniana disse que “batalhas ferozes” decorrem em vilarejos próximos à cidade de Sievierodonetsk, no leste, que as tropas russas tentam controlar há semanas.

"Agora, as batalhas mais ferozes estão perto de Sievierodonetsk. Eles [Rússia] não controlam a cidade inteiramente", disse Sergiy Gaiday, governador da região leste de Luhansk, na rede social Telegram.

"Em vilarejos próximos, há lutas muito difíceis - em Toshkivska, Zolote. Eles tentam avançar, mas falham...os nossos defensores lutam contra os russos em todas as direcções. Recentemente, eles derrubaram um avião e fizeram prisioneiros,’ disse Gaiday.

O governador também disse que as tropas russas estão a bombardear Lysychansk, uma cidade do outro lado do rio de Sievierodonetsk, que ainda é controlada pelos ucranianos.

União Europeia

Enquanto isso, Ucrânia parece estar mais próxima da adesão à União Europeia (UE).

O chefe da UE disse, na sexta-feira (17) que a Ucrânia deve ser formalmente considerada para o status de candidata.

Zelenskyy aplaudiu a decisão num tweet, no mesmo dia. "É o primeiro passo no caminho da adesão à UE, que certamente aproximará a nossa vitória", escreveu.

A recomendação é o primeiro passo no longo processo de se tornar membro do bloco de 27 países.

Os líderes da UE vão reunir, no final deste mês, para considerar a recomendação da comissão.

A comissão também recomendou a candidatura da Moldávia, mas não da Geórgia.

O presidente russo, Vladimir Putin, disse na sexta-feira que não se opõe à adesão da Ucrânia à UE porque, ao contrário da NATO, a UE não é uma aliança militar.

"Não temos nada contra isso. É sua decisão soberana se juntar a uniões económicas ou não... É assunto deles, assunto do povo ucraniano", disse Putin.

A Ucrânia solicitou a adesão à UE poucos dias após as tropas russas invadirem o país.