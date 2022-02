Ucrânia/Rússia: NATO activa força de 40 mil soldados

O Pentágono expressou apoio à decisão da NATO de activar a Força de Resposta da NATO na sexta-feira, citando a agressão da Rússia.



"Não está totalmente claro se Putin tem projectos além da Ucrânia, e é porque não está perfeitamente claro que continuamos à procura de maneiras de reforçar as nossas capacidades da NATO e tranquilizar nossos aliados", disse Kirby.



A NATO prometeu na sexta-feira continuar a apoiar o governo e os militares da Ucrânia e alertou que tomou medidas sem precedentes para garantir a segurança dos membros da aliança.



"Estamos a destacar elementos da Força de Resposta da NATO em terra, no mar e no ar para fortalecer ainda mais nossa postura e responder rapidamente a qualquer contingência".



O secretário-geral Jens Stoltenberg falou com repórteres em Bruxelas após uma reunião virtual de chefes de estado da aliança.



"Não deve haver espaço para erros de cálculo ou mal-entendidos", disse ele sobre a activação da força de 40.000 soldados pela NATO pela primeira vez. "Faremos o que for preciso para proteger e defender cada aliado e cada centímetro do território da NATO."



As autoridades polacas dizem que pelo menos 100.000 pessoas cruzaram a fronteira polaca da Ucrânia.