Ucrânia: Investigadores preparam-se para inspeccionar a ameaçada Central Nuclear de Zaporizhzhia

As tensões permanecem altas dentro e ao redor da Central Nuclear de Zaporizhzhia, na Ucrânia, enquanto investigadores internacionais se preparam para inspecionar a instalação ameaçada.

Tal ocorre após notícias de um novo bombardeamento, neste sábado (27) em torno da instalação.

Tanto a Rússia quanto a Ucrânia acusaram as suas forças de disparar projécteis de artilharia na maior usina nuclear da Europa.

A operadora estatal de energia Energoatom disse no sábado que as tropas russas "destruíram repetidamente" o local no dia anterior.

Ao contestar as alegações, o Ministério da Defesa da Rússia disse que as forças ucranianas "detonaram o espaço da estação três vezes" no dia anterior. "Um total de 17 bombas foram disparadas", disse o ministério num comunicado.

Espera-se que uma equipa da Agência Internacional de Energia Atômica da ONU (AIEA) envie uma missão em breve para inspecionar a central.

As autoridades estão preocupadas com o risco potencial de uma fuga radioactiva se certas secções do complexo nuclear forem atingidas por armas de fogo.

Precariedade

Zaporizhzhia foi tomada por tropas russas, nas primeiras semanas da invasão de fevereiro, e permaneceu na linha de frente desde então.

A central tem trabalhadores ucranianos.

A empresa operadora da usina também acusou soldados russos de torturar trabalhadores.

Moscovo disse que apoia o trabalho da AIEA, mas se recusa a retirar os seus soldados da fábrica para criar uma zona desmilitarizada.

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, disse que a situação em torno da central de Zaporizhzhia continua "muito precária e perigosa" depois da retomada de fornecimento de electricidade para a Ucrânia.

A central foi desconectada da rede eléctrica pela primeira vez na sua história, na quinta-feira, depois de um incêndio causado por um bombardeamento danificar uma linha de energia.

Zelenskyy disse no seu discurso: "Quaisquer acções da Rússia que possam desencadear o desligamento dos reactores mais uma vez colocarão a estação a um passo do desastre".

A central precisa de energia para operar o sistema de resfriamento dos reactores, e qualquer falha de energia prolongada pode representar um risco de colapso. A queda de energia na central aumentou o medo de um desastre nuclear no país ainda assombrado pela explosão de 1986, em Chernobyl.

Um engenheiro que trabalha sob ocupação russa desde 4 de março na central nuclear disse à VOA que as forças russas colocaram unidades de artilharia e mísseis dentro e ao redor.

O engenheiro, cuja identidade está sendo retida por medo de retaliação por parte das autoridades de ocupação, apoia as alegações do governo ucraniano de que a própria Rússia é responsável pelas explosões.

Referendos

Noutros desenvolvimentos, os combates continuam a se intensificar nas secções sul e leste da Ucrânia.

A Ucrânia disse queas suas tropas repeliram os ataques russos às cidades de Bakhmut e Soledar, na região leste de Donetsk, e também atingiram depósitos de munição e pessoal inimigo na região sul de Kherson.

Relatos do ataque não puderam ser confirmados de forma independente.

Enquanto isso, a Ucrânia acusou Moscovo de se preparar para realizar referendos em áreas que ocupa sobre a adesão à Rússia.

As autoridades ucranianas chamaram a possível votação de “uma farsa”.

O Conselho de Segurança e Defesa da Ucrânia disse que qualquer pessoa que ajude a organizar referendos russos será julgada em tribunal e poderá ser condenada à morte.