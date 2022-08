Ucrânia celebra independência em guerra com Rússia

Os ucranianos na quarta-feira assinalam hoje, quarta-feira, 31 anos desde que se tornaram independentes da União Soviética, dominada pela Rússia, no que certamente será um dia desóbrio , mas com celebrações desafiantes ensombradas por receios de novos ataques de mísseis russos.

O Dia da Independência da Ucrânia, que se celebra seis meses desde a invasão russa de 24 de Fevereiro, assumiu este ano um significado sagrado para os ucranianos determinados a não cair sob o jugo de Moscovo.

O Presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy avisou na noite de terça-feira para a possibilidade de "repugnantes provocações russas" e "ataques brutais" por parte de Moscovo para lançar um manto sobre o que disse ser um dia importante para todos os ucranianos.

As autoridades proibiram reuniões públicas na capital Kyiv e impuseram um duro recolher obrigatório na cidade oriental de Kharkiv, que tem resistido a meses de bombardeamentos na linha da frente. Muitos funcionários governamentais receberam ordem para trabalhar a partir de casa.

A Ucrânia libertou-se da União Soviética em Agosto de 1991 após o putsch falhado em Moscovo e uma esmagadora maioria dos ucranianos votou num referendo para declarar a independência.

Zelenskiy não revelou pormenores sobre a forma como o governo irá marcar o feriado, por razões de segurança. Ele disse que estaria a recompensar pessoas, tais como pessoal ferroviário, trabalhadores dos serviços de emergência, electricistas, motoristas, artistas e os meios de comunicação social.

O governo expôs as carcaças de tanques russos queimados e veículos blindados como troféus de guerra no centro de Kyiv, numa demonstração de desafio.

As autoridades exortaram as pessoas a levar a sério os avisos de ataques aéreos e a procurar abrigo quando soassem sirenes.

"Estamos a lutar contra a mais terrível ameaça ao nosso Estado e também numa altura em que atingimos o maior nível de unidade nacional", disse Zelenskyy num discurso nocturno.

A administração da cidade de Kyiv proibiu grandes reuniões públicas até quinta-feira, temendo que uma multidão de residentes em festa pudesse tornar-se alvo de um ataque com mísseis russos.

"Eles receberão uma resposta, uma resposta poderosa", disse Zelenskyy numa conferência de imprensa na terça-feira.

Moscovo chama à invasão uma "operação militar especial" para desmilitarizar o seu vizinho mais pequeno. A Ucrânia e os seus aliados ocidentais acusam o Presidente russo Vladimir Putin de uma guerra não provocada, ao estilo imperial.

A PREOCUPAÇÃO COM A CENTRAL NUCLEAR

Uma área de profunda preocupação para as partes em conflito e outros países são as circunstâncias na central nuclear de Zaporizhzhia, ocupada pela Rússia, na cidade ucraniana de Enerhodar, no sul da Ucrânia, porque a Rússia e a Ucrânia acusaram-se repetidamente um ao outro de dispararem contra a central.

Numa indicação de algum progresso no sentido de a central ser inspeccionada por um monitor independente, a agência nuclear das Nações Unidas disse na terça-feira que visitará dentro de dias Zaporizhzhia se as conversações para obter acesso forem bem sucedidas.

As forças pró-Moscovo tomaram conta da fábrica pouco depois do início da invasão, mas esta ainda é operada por técnicos ucranianos. As Nações Unidas apelaram para que a área fosse desmilitarizada.

Na terça-feira, numa reunião de emergência do Conselho de Segurança da ONU em Nova Iorque, convocada pela Rússia, o seu enviado acusou a Ucrânia de bombardear a fábrica com artilharia e atacá-la com munições guiadas e um drone, no que foi negado pelo embaixador ucraniano na ONU, Sergiy Kyslytsya.

"Ninguém que esteja pelo menos consciente pode imaginar que a Ucrânia teria como alvo uma central nuclear com um risco tremendo de catástrofe nuclear e no seu próprio território", disse Kyslytsya.

O embaixador da Rússia nas Nações Unidas, Vasily Nebenzya, disse ao conselho: "Esperamos que a viagem da AIEA ... tenha lugar num futuro muito próximo" mas não forneceu pormenores sobre quando ou como os obstáculos logísticos e diplomáticos poderiam ser resolvidos.

PACOTE DE ARMAS

Os Estados Unidos, que enviaram 10,6 mil milhões de dólares em assistência de segurança à Ucrânia, anunciarão um novo pacote de cerca de 3 mil milhões de dólares já na quarta-feira, disse um funcionário dos EUA.

O Secretário de Estado norte-americano Antony Blinken, numa conferência virtual da chamada Plataforma da Crimeia, afirmou: "Devemos continuar a aumentar os custos e a pressão internacional sobre o Presidente Putin e os seus facilitadores até que os direitos do povo ucraniano e do seu país soberano sejam respeitados".

A Rússia anexou a Península da Crimeia em 2014 e tem vindo a utilizá-la como base para ataques durante a invasão. Zelenskiy dirigiu-se à conferência e disse aos repórteres mais tarde: "Vamos retomar a Crimeia - é o nosso território. Fá-lo-emos da forma que decidirmos".

IMPASSE

A guerra na Ucrânia causou milhares de mortos, forçou mais de um terço dos 41 milhões de ucranianos a abandonar as suas casas e destruiu cidades inteiras. Mas está, em grande parte, num impasse.

Para além da Crimeia, as forças russas controlam áreas do sul, incluindo ao longo das costas do Mar Negro e do Mar de Azov, e pedaços da região oriental de Donbas, que compreende as províncias de Luhansk e Donetsk.

As conversações em Março fracassaram e não há sinais de que as negociações de paz pudessem ser convocadas em breve.

As forças armadas da Ucrânia disseram ter sido mortos quase 9.000 militares. A Rússia não divulgou as suas perdas, mas os serviços secretos norte-americanos estimam em 15.000 o número de mortos.