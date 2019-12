Tribunal congela finanças e bens de Isabel dos Santos, seu marido e do presidente do Banco do Fomento

O tribunal provincial de Luanda ordenou hoje, 30 de Dezembro, o congelamento de todas as contas e bens de Isabel dos Santos, do seu marido Sindika Dokolo e ainda do presidente do Banco de Fomento de Angola Mário Leite da Silva.

A decisão está contida num longo despacho em que “ficou provada a existência de um crédito para com o estado” de mais de mil e cem milhões de dólares e em que na sequência destes negócio o estado transferiu por via das empresas SODIAM e SONANGOL “enormes quantias em moeda estrangeira... sem que houvesse o retorno convencionado”.

Segundo o despacho Isabel dos Santos, o seu marido e Mário Leite da Silva “reconhecem a existência das dívidas porèm alegam não ter condições para pagar”.

O despacho do tribunal diz ter ficado provado que “Isabel dos Santos tem tentado vender a participação social que tem na sociedade UNITEL” e “tem tentado transferir avultadas quantias em Euros para a Rússia e partir de Portugal por intermédio de Leopoldino Fragoso Nascimento que tem encetado contactos para investir no Japão e que boa parte dos seus investimentos e património não se encontram em Angola”.

Noutra parte do despacho foi revelado que a polícia judiciária portuguesa interceptou uma transferência no valor de dez milhões de euros “que se destinava à Rússia”.

O tribunal decidiu congelar todos os saldos das três personalidades no Banco Internacional de Crédito, Banco do Fomento de Angola, Banco Angolano de Investimentos e Banco Económico.

Foram também congeladas as participações no Banco Internacional de Crédito, Banco de Fomento de Angola, UNITEL, ZAP Media, Finstar, CIMANGOLA,, Condis Sociedade de Distribuição de Angola, Continente Angola e SODIBA.

A decisão do tribunal de 23 de Dezembro só hoje foi publicada e surge numa altura em que o diário britânico The Guardian e o Consórcio Internacional de Journalistas de Investigação estão a preparar a publicação de uma série de artigos sobre a corrupção da família de Eduardo dos Santos.