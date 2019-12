Isabel dos Santos satisfeita com processo no tribunal e Ana Gomes reitera acusações

A empresária angolana Isabel dos Santos afirmou que o julgamento iniciado na terça-feira, 17, no tribunal de Sintra, em Portugal, do processo que interpôs contra a ex-eurodeputada Ana Gomes, “já por si é uma vitória” e que pretende “limpar” em tribunal o seu nome de “sucessivas calúnias”.

A antiga eurodeputada também em tribunal reafirmou as acusações e apresentou como testemunha o activista Rafael Marques.

A empresária divulgou na sua conta no Twitter um artigo do Jornal de Negócios, que cita declarações à agência Lusa, a propósito do processo cível que ela moveu após ter sido acusada por Ana Gomes de estar a usar Portugal para “lavar” dinheiro.

Isabel dos Santos disse que “independentemente do resultado” deste processo,“é já uma grande vitória termos acesso à Justiça e o tribunal ter aceitado julgar este caso, reconhecendo que há matéria para julgamento”.

A filha do antigo Presidente José Eduardo dos Santos queixou-se que a agora ex-eurodeputada “tem vindo, há vários anos, a fazer uma campanha politicamente motivada, negativa e falsa” contra si.

Ana Gomes responde

Entretanto, a antiga eurodeputada socialista por Portugal reiterou as afirmações e o conteúdo das publicações na rede Twitter e apontou as diversas participações que pessoalmente fez às instâncias judiciárias e financeiras europeias e de Portugal no sentido de investigarem os negócios e a origem do dinheiro investido por Isabel dos Santos em negócios em Portugal.

Em sua defesa, Ana Gomes arrolou como testemunha o jornalista e activista angolano Rafael Marques que disse em tribunal que a imagem de Isabel dos Santos é a de uma "pedradora" dos bens públicos porque foi das pessoas que mais beneficiaram dos grandes negócios que o pai lhe deu de forma abusiva.

Na origem deste processo estão seis comentários no Twitter, nos quais a ex-eurodeputada socialista acusa a empresária angolana de lavagem de dinheiro.

“Forneci elementos à senhora Procuradora. Tenho muitos outros elementos que demonstram que há todo um esquema de empréstimos feito por Isabel dos Santos e seus familiares”, assegurou, adiantando que “entretanto” recebeu “informação altamente preocupante”, disse gomes, segundo o Observador.