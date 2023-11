Trégua entre Israel e Hamas prolongada por mais dois dias

O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Qatar, Majed Al Ansari, anunciou nesta segunda-feira, 27, que “foi alcançado um acordo para estender a trégua humanitária por mais dois dias na Faixa de Gaza”, a poucas horas antes do fim da chamada "pausa humanitária" na manhã de terça-feira.

O novo acordo conseguido nesta segunda-feira, 27, abre caminho à libertação de mais reféns nas mãos do Hamas e presos palestinianos nas cadeias israelitas.

O secretário-geral da ONU, Antonio Guterres, saudou o encontro como “um vislumbre de esperança e humanidade no meio da escuridão da guerra”.



O Qatar – com o apoio dos Estados Unidos e do Egipto – tem estado envolvido em intensas negociações para estabelecer e prolongar a trégua em Gaza.



O Hamas, que governa Gaza e desencadeou a mais recente fase de combates ao lançar um sangrento ataque transfronteiriço no mês passado, disse estar a elaborar uma nova lista de reféns para libertação.

Entretanto, o gabinete do primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, disse ter informado as famílias sobre as identidades dos reféns que serão libertados hoje e deixou claro que a pausa visa permitir que o Hamas liberte mais reféns.



Ambos lados estão sob pressão para aproveitar a pausa nas hostilidades e permitir que a ajuda humanitária chegue aos civis em Gaza, onde a campanha de Israel contra o Hamas deixou quase 15 mil mortos, a maioria civis palestinianos, segundo o Governo do Hamas em Gaza.

O anúncio ocorre depois de o presidente dos EUA, Joe Biden, o principal enviado da UE, Josep Borrell, e o secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, terem unido a um coro global por um cessar-fogo prolongado.