Famílias palestinianas celebram a libertação de menores e mulheres na troca de prisioneiros durante a guerra

BEITUNIA, Cisjordânia (AP) – Mais de três dezenas de prisioneiros palestinianos voltaram para casa para serem recebidos como heróis na Cisjordânia ocupada, na sexta-feira, 24, após serem libertados das prisões israelitas como parte de um acordo de cessar-fogo entre Israel e o Hamas.

A procissão de prisioneiros libertados, alguns acusados de delitos menores e outros condenados por ataques, num posto de controlo fora de Jerusalém, levou multidões de palestinianos a um frenesim de cânticos, palmas, acenos de mãos e gritos.

Quinze jovens atordoados, todos com macacões de prisão cinza manchados e parecendo magros de exaustão, foram vistos nas ruas nos ombros de seus pais com lágrimas nos olhos enquanto fogo de artifício transformavam o céu noturno em cores brilhantes ao som de música pop patriótica palestina.

Alguns dos libertados exibiam bandeiras palestinianas, outros bandeiras verdes do Hamas. Eles mostravam sinais de vitória.

“Não tenho palavras, não tenho palavras”, disse Jamal Brahma, de 17 anos, recém-libertado, à procura de algo para dizer à jornalistas que se acotovelam e aos milhares de palestinianos que gritavam, muitos deles em trajes nacionais. "Graças a Deus."

Lágrimas caíram pelo rosto do seu pai, Khalil Brahma, enquanto ele tirava o filho dos ombros e o olhava nos olhos pela primeira vez, em sete meses.

As forças israelitas prenderam Jamal na sua casa na cidade de Jericó, na primavera passada e o detiveram sem acusação ou julgamento.

“Eu só quero ser pai dele de novo”, disse ele.

Tensão

A libertação dos prisioneiros palestinianos das prisões israelitas ocorreu poucas horas depois de duas dezenas de reféns, incluindo 13 israelitas, terem sido libertados do cativeiro em Gaza na troca inicial de reféns, durante o cessar-fogo de quatro dias que começou sexta-feira.

Segundo o acordo, o Hamas deverá libertar pelo menos 50 reféns, e Israel 150 prisioneiros palestinianos, durante os quatro dias. Israel disse que a trégua pode ser estendida por mais um dia para cada 10 reféns adicionais libertados.

Embora a atmosfera fosse festiva na cidade de Beitunia, perto da enorme prisão israelita de Ofer, na Cisjordânia, as pessoas estavam nervosas.

O governo israelita ordenou que a polícia terminasse as celebrações pela libertação. A certa altura, as forças de segurança israelitas lançaram bombas de gás lacrimogéneo contra a multidão, fazendo com que jovens, mulheres idosas e crianças pequenas fugissem enquanto choravam e gritavam de dor.

“O exército está tenta tirar este momento de nós, mas não consegue”, disse Mays Foqaha ao cair nos braços da sua amiga de 18 anos recém-libertada, Nour al-Taher, de Nablus, que foi presa durante um protesto em setembro na Mesquita Al Aqsa em Jerusalém. “Este é o nosso dia de vitória.”

Os detidos palestinianos libertados, na sexta-feira, incluíam 24 mulheres, algumas das quais foram condenadas a anos de prisão por tentativas de esfaqueamento e outros ataques às forças de segurança israelitas. Outros foram acusados de incitação nas redes sociais.

Alegria e angústia

Havia também os 15 adolescentes do sexo masculino, a maioria deles acusados de atirar pedras e de “apoiar o terrorismo”, uma acusação amplamente definida que sublinha a repressão de longa data de Israel aos jovens palestinianos à medida que a violência aumenta no território ocupado.

Para as famílias de ambos os lados do conflito, a notícia da troca – talvez o primeiro momento de esperança em 49 dias de guerra – provocou uma mistura agridoce de alegria e angústia.

“Como palestiniano, o meu coração está partido pelos meus irmãos em Gaza, por isso não posso realmente comemorar”, disse Abdulqader Khatib, um trabalhador da ONU, cujo filho de 17 anos, Iyas, foi colocado no ano passado em “detenção administrativa”, sem acusações ou julgamento e com base em provas secretas. “Mas eu sou pai. E no fundo estou muito feliz.”

Detenção administrativa

Israel detém agora um recorde histórico de 2.200 palestinianos em detenção administrativa, de acordo com o Clube dos Prisioneiros Palestinianos, um grupo de advocacia, numa política controversa que Israel defende como uma medida antiterrorista.

Desde 7 de Outubro, quando o Hamas tomou como reféns cerca de 240 cidadãos israelitas e estrangeiros e matou 1.200 israelitas na sua violência sem precedentes no sul de Israel, os palestinianos têm-se questionado sobre o destino dos seus próprios prisioneiros.

Israel tem um histórico de concordar com trocas desequilibradas. Em 2011, o Hamas conseguiu que o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu libertasse mais de 1.000 prisioneiros palestinianos em troca de um único soldado israelita cativo, Gilad Schalit.

A libertação de um prisioneiro toca profundamente a sociedade palestiniana. Quase todos os palestinianos têm um familiar na prisão – ou já estiveram lá.

Grupos de direitos humanos estimam que mais de 750 mil palestinianos passaram pelas prisões israelitas desde que Israel capturou a Cisjordânia, Gaza e Jerusalém Oriental, em 1967.

Terroristas, prisioneiros de guerra

Enquanto Israel os vê como terroristas, os palestinianos referem-se a eles pela palavra árabe que significa prisioneiros de guerra, e dedicam uma boa parte dos fundos públicos para apoiá-los e às suas famílias.

Israel e os EUA condenaram as subvenções às famílias dos prisioneiros como um incentivo à violência.

“Este tipo de troca de prisioneiros é muitas vezes a única esperança que as famílias têm para verem os seus filhos ou pais libertados antes de muitos anos se passarem”, disse Amira Khader, responsável pela defesa internacional do Addameer, um grupo que apoia prisioneiros palestinianos. “É para isso que eles vivem, é como um milagre de Deus.”

Desde o ataque do Hamas, Israel intensificou a repressão que já dura meses na Cisjordânia contra os palestinianos suspeitos de terem ligações com o Hamas e outros grupos militantes.

Muitos prisioneiros são condenados por tribunais militares, que processam palestinianos com uma taxa de condenação superior a 99%.

Grupos de defesa dos direitos humanos dizem que aos palestinianos é frequentemente negado o devido processo legal e forçados a confessar.

Existem actualmente 7.200 palestinianos na prisão israelita, disse Qadura Fares, director do Clube dos Prisioneiros Palestinianos, com mais de 2.000 detidos só desde 7 de Outubro.

Na sexta-feira, em Beitunia, um jovem de 16 anos, magro, Aban Hammad, permaneceu imóvel, parecendo abalado pelas lágrimas, abraços e cantos pró-Hamas ao seu redor.

Foi a sua primeira visão do mundo depois de um ano de prisão por atirar pedras na cidade de Qalqilya, no norte do país. Ele foi libertado apesar de ainda ter oito meses de pena para cumprir.

Ele se virou para o pai, envolvendo-o num abraço. “Olha, sou quase maior que você agora”, disse ele.