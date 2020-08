Tiros perto da Casa Branca obrigam Donald Trump a interromper conferência de imprensa

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi abruptamente escoltado para fora da sala de imprensa da Casa Branca, nesta segunda-feira, 10, pouco depois de um tiroteio próximo das grandes que cercam o perímetro do complexo presidencial que deixou um agente do serviço secreto e outra pessoa envolvida no incidente.

Trump voltou à sala de imprensa após alguns minutos e disse que uma pessoa havia sido baleada por forças policiais e levada ao hospital.

“Foi um tiroteio do lado de fora da Casa Branca, parece que está tudo sob controlo, álguém foi levado ao hospital e não sei em que condição está a pessoa”, afirmou o Presidente, que elogiou a resposta do Serviço Secreto e disse que a corporação daria mais detalhes posteriormente.

No momento em que o Presidente foi retirado da sala, o secretário do Tesouro, Steven Mnuchin, e o diretor do Gabinete Administrativo e de Orçamento, Russ Vought, também foram retirados, e as portas da sala trancadas.

Em comunicado, o Serviço Secreto disse que "em nenhum momento durante este incidente o complexo da Casa Branca foi violado ou algum protegido esteve em perigo.”