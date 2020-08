Secretário de Tesouro americano admite negociações com democratas sobre ajuda financeira

A Administração Trump admitiu retomar negociações com os democratas com vista a um acordo sobre um pacote financeiro de ajuda aos cidadãos como forma de compensar as perdas provocadas pela pandemia da Covid-19, mas ainda sem data.

“Estamos preparados para colocar mais dinheiro na mesa”, disse o secretário do Tesouro, Steven Mnuchin, à cadeia televisiva CNBC, nesta segunda-feira, 10, acrescentando que o “Presidente está determinado a gastar o que for necessário”.

No sábado, 9, Trump assinou quatro decretos presidenciais, que atribuem 400 dólares semanais a desempregados durante mais algum tempo, depois de expirado o prazo do primeiro pacote, e suspende o pagamento de impostos federais sobre o salário de quem ganha menos de 100 mil dólares por ano.

Num comentário no Twitter, o Presidente não descartou mais negociações, mas responsabilizou o líder democrata no Senado, Chuck Schumer, e a presidente da Câmara, Nancy Pelosi, pelo colapso das negociações sobre um pacote de ajuda na sexta-feira.

“Portanto, agora Schumer e Pelosi querem se encontrar para fazer um acordo”, escreveu Trump. “É incrível como tudo funciona, não é? Onde eles estiveram nas últimas quatro semanas, quando eram “linha-dura” e só queriam dinheiro para estados e cidades administrados por? Eles sabem meu número de telefone”, completou.

Na entrevista à CNBC, o secretário de Tesouro Mnuchin admitiu um acordo porque “haverá acordo se os democratas estiverem dispostos a ser razoáveis. Ainda há muitas coisas que precisamos fazer e com as quais concordamos”,

Do lado democrata, Schumer e Pelosi disseram que os democratas admitem cotar um trilhão de dólares do pacote inicial de 3,4 trilhões de dólares.

Entretanto, Mnuchin afirmou que os dois lados "concordaram em dar mais dinheiro para as empresas que são particularmente atingidas", um novo cheque de estímulo económico de 1.200 dólares para a maioria dos americanos adultos, ajuda às escolas para que possam reabrir com segurança e mais dinheiro para hospitais e o investimento no desenvolvimento de vacinas para combater o coronavírus.

Os dois lados divergem quanto à ajuda aos governos dos Estados e cidades.