Explosão em Baltimore deixa uma pessoa morta e três estado crítico

Uma explosão de gás em Baltimore, no Estado americano de Maryland, destruiu várias casas e deixou algumas pessoas presas entre os escombros, entre as quais estão crianças, no final da manhã nesta segunda-feira, 10.

As cadeias de televisão CNN e Fox News indicaram que pelo menos uma mulher morreu.

O jornal Baltimore Sun cita bombeiros como tendo avançado que a causa da explosão foi um incêndio, cuja origem está a ser investigada.

No Twitter, os bombeiros de Baltimore informaram que está a decorrer uma operação de resgate, tendo já sido resgatadas três pessoas, "todas em estado crítico".

Muitas casas foram destruídas.